Cobolli ko a Ginevra: Ruud rimonta, annulla un match point e vola in finale

GINEVRA (Svizzera) - Flavio Cobolli sfiora la prima finale Atp in carriera. Il tennista romano è stato sconfitto in semifinale al torneo Atp 250 di Ginevra dal norvegese Casper Ruud (numero 7 al mondo) con il punteggio di 1-6, 6-1, 7-6(3) dopo un'ora e 50 minuti. Dopo i primi due set "anomali" nel 3° l'italiano prende le redini strappano subito il servizio a Ruud ma il numero 7 al mondo, sotto 4-1, reagisce: parziale di 3-0 per pareggiare sul 4-4. Avanti 5-4, 30-30, Cobolli si inventa una pazzesca risposta per andare a match-point ma al punto successivo va lungo con il rovescio. Il set si decide al tie-break dove il due volte finalista del Rolad Garros ha la meglio per 7-3 per giocare la finale contro il ceco Tomas Machac (numero 44 al mondo) oggi alle ore 15.