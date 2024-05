Sinner misterioso dopo il debutto, la frase sull'infortunio: "Abbiamo dovuto..."

PARIGI (Francia) - Jannik Sinner ha fatto il suo debutto al Roland Garros battendo comodamente l'americano Christopher Eubanks. Una partita comunque importante per il numero 2 al mondo per ritrovare feeling con la terra rossa ed il suo gioco, oltre a testare le sue condizioni. Le sue parole nel post-partita: "Sono contento di essere tornato in campo, è un torneo molto speciale per me, il primo quarto di finale in uno Slam l'ho giocato qui. Negli ultimi anni non ho giocato al meglio, cerco di costruire qualcosa di giorno in giorno. Sono felice della performance di oggi". Poi l'azzurro ha aggiunto: "Abbiamo lavorato tanto con il mio team, l'anca sta bene, senza una squadra dietro non si possono fare queste cose. Io non sono al 100% della forma, stiamo cercando di recuperarla. Il nostro obiettivo è migliorare - ha dichiarato l'azzurro -. So che ci sono alcune cose in cui devo migliorare, la mia squadra mi spinge ogni giorno per tentare di migliorare ed essere felice in campo che è la cosa più importante. Io sono contento quando gioco a tennis e sono felice di essere qui".