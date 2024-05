Sinner-Gasquet: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo sulla terra rossa di Parigi. Dopo l' esordio vincente contro lo statunitense Christopher Eubanks - gara a senso unica e risolta in 3 set con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4 - il campione azzurro affronterà il francese n. 124 ATP Richard Gasquet nel match valido per il secondo turno del Roland Garros . Il prossimo avversario di Jannik è reduce dal successo contro il croato Borna Coric , che ha certamente rianimato il supporto del pubblico di casa, ma la sfida contro l'altoatesino potrebbe essere uno degli ultimi match clou della sua carriera. Classe 1986, Gasquet non ha dubbi sul fatto che la gara del 29 maggio "sarà eccezionale, voglio godermi questa opportunità".

Al Roland Garros, Sinner e Gasquet si incontreranno per la terza volta. I due si sono infatti già affrontati in due precedenti occasioni. La prima risale allo scorso anno sull'erba della Owl Arena ad Hall, la seconda sul cemento di Indian Wells (torneo poi vinto da Carlos Alcaraz ). Entrambe le sfide hanno visto vincere l'azzurro.

Dove vedere la sfida Sinner-Gasquet

L'incontro valido per il secondo turno dell'Open di Francia è in programma mercoledì 29 maggio non prima delle 20.15. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport, accessibile dai canali 210 e 211 di Sky. Sarà oltremodo possibile assistere all'evento collegandosi alla diretta streaming trasmessa sulle piattaforme Sky Go, Dazn e Discovery+.

Segui la diretta del match Sinner-Gasquet sul nostro sito.