Djokovic vince ma che fatica ritornare il Djoker: non trova né misura né sorriso

Ricomincio di qui, è parso voler dire Novak Djokovic nel suo esordio parigino sul Philippe Chatrier. Sembra un paradosso per chi ha vinto 24 tornei dello Slam, di cui “solo” tre Roland Garros, non per chi ha vissuto una prima parte di stagione in salita e senza mai arrivare alla conquista di un titolo. E’ fermo a quota 98 il serbo e vorrebbe ritoccare il record in queste nobili contrade. Ieri ha iniziato il percorso senza entusiasmare, ma non è la prima volta quando si parla di turni d’avvio nei grandi tornei, opposto al tennista di casa e wild card Pierre - Hugues Herbert . Nel primo set un break quasi in apertura gli ha aperto la strada verso la vittoria parziale. Non ha dominato il serbo, limitandosi a cercare il ritmo dei colpi, ancora molto lontani da quelli celebri e letali per i malcapitati di turno. La sua palla, complice anche la lentezza del terreno di gioco dopo la tanta umidità subita, non è al momento pesante e le traiettorie che ne risultano sono spesso troppo corte per consentirgli di comandare a piacere. Così anche il secondo set lo ha visto patire più del dovuto, con il francese che si è concesso tocchi sopraffini che sono nelle sue corde, vista la non così lontana grandezza come doppista.

Nole suda e vince all'esordio: lo attende Baena

Djokovic ha voluto ribattere anche su questo terreno e piano piano ci è riuscito, dimostrando caparbietà, voglia di lottare e orgoglio. Nel dodicesimo gioco ha dato saggio di gran classe con un passante di rovescio in allungo e una palla in rovescio slice che è caduta in diagonale nei pressi della riga del servizio. Nel tie-break ha giocato con grande concentrazione e trovato soluzioni d’antica memoria. Si è portato sul 3-0 al termine di uno scambio composto da 25 colpi e sigillato con una preziosa volée di rovescio, poi sul 4-1 con un secondo mini-break. Ha iniziato anche ad incitarsi quasi a cercare motivazioni ulteriori. I due hanno cambiato sul 5-1 Djokovic. Poi è arrivato un diritto sul nastro del serbo a ridare qualche speranza all’ex numero 36 del mondo, subito raffreddata da una risposta del primo della classe che si è issato a 4 set point. Al secondo ha chiuso, con il servizio a disposizione, incrementando il vantaggio e tirando un sospiro di sollievo. Racchetta roteata in aria per salutare il successo parziale e prima di entrare nel set numero tre. Rinfrancato dal punteggio Nole ha ripreso le ostilità di campo tenendo il servizio a zero. Herbert è risalito nel game successivo dallo 0-30 confermando di voler giocare tutte le residue chance. Nel quarto game Djokovic si è procurato due palle break non consecutive che Herbert ha annullato con altrettanti ace, prima di portarsi sul 2-2 con una “carezza” di rovescio. Il serbo ha incassato e rilanciato, salendo 3-2 con tanto di polemica con uno spettatore che lo ha infastidito prima di uno smash. Il francese gli è rimasto incollato (3-3), ma il campione uscente ha mantenuto la calma dei forti. Il break e il passaggio di turno, troverà Carballes Baena, sono arrivati nel decimo gioco, con doppio fallo finale di Herbert.

I ringraziamenti di Djokovic

Da poliglotta qual è poi ha parlato in francese: «Grazie per la vostra presenza. Affrontare un giocatore di casa non è mai facile. Questo campo è sempre speciale. Vincere il Roland Garros - ha detto Djokovic - è stata la mia più grande sfida, la montagna più ostica da scalare. Il match serale è particolare, lo attendi tutto il giorno, poi vivi una grande atmosfera. Ho cercato di controllare le cose possibili. Non ho trovato la posizione giusta in risposta, sono stato bravo a vincere il secondo set, con presenza e concentrazione». Novak continua a cercare il vecchio Nole.