Gioia Cocciaretto, ottavi Slam per la prima volta in carriera! Ecco chi sfida

Elisabetta Cocciaretto raggiunge per la prima volta in carriera gli ottavi del Roland Garros . La tennista azzurra si è infatti aggiudicata il match contro la russa n. 17 WTA Ljudmila Samsonova valido per il terzo turno del torneo parigino. Questo lo score finale: 7-6 (4), 6-2.

Cocciaretto: "Ho preferito giocare con il cuore"

Un successo che vale dunque un traguardo inedito per la n. 51 WTA, che si è detta entusiasta del risultato raggiunto. Queste le parole dell'azzurra: "Ho giocato benissimo nei primi games, dopo ho pensato troppo. E allora mi sono detta di giocare con il cuore, e non con il cervello. Sono molto felice per l'accesso agli ottavi di finale di questo torneo. Sto vivendo delle sensazioni incredibili. Noi giochiamo con il cuore, e questa è la cosa più importante. Il mio pensiero va ai miei genitori che in questo momento mi stanno guardando, e ringrazio il mio coach Fausto Scolari. Il sostegno del pubblico mi ha regalato moltissima energia, vi sono molto grata, spero che vogliate tifare per me anche nella prossima partita", ha concluso Cocciaretto, che agli ottavi affronterà la statunitense Coco Gauff (n. 3 del ranking WTA) che ha superato in 6-2, 6-4 l'ucraina Dayana Yastremska.