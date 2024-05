Capolavoro Arnaldi! Rublev ko in tre set e ottavi al Roland Garros

PARIGI (Francia) - Grande impresa di Matteo Arnaldi, che si qualifica per gli ottavi del Roland Garros eliminando Andrey Rublev, numero 6 del mondo e del tabellone: 7-6(6) 6-2 6-4 per il 23enne sanremese, numero 35 Atp, che eguaglia così il suo miglior risultato in uno Slam, gli ottavi raggiunti agli scorsi Us Open. Ora per l'azzurro ci sarà da attendere il match tra Zhang e Tsitsipas per capire quale sarà il prossimo avversario.