Sinner-Dimitrov: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Non si arresta la marcia di Jannik Sinner al Roland Garros. Il campione azzurro ha raggiunto i quarti di finale del torneo parigino superando in quattro set Corentin Moutet (2-6, 6-3, 6-2, 6-1) dopo un avvio di gara di faticoso. Dall'altra parte della rete lo attende ora il bulgaro Grigor Dimitrov. In palio non c'è soltanto la semifinale, il tennista altoatesino gioca infatti una partita ancora apertissima per la vetta del ranking mondiale contro Nole Djokovic, che dopo avere sconfitto un ottimo Musetti è atteso nella sfida contro Cerundolo. Per difendere il trono, il serbo dovrà necessariamente conquistare la finale del torneo e sperare che il suo concorrente non faccia lo stesso. Se invece Sinner dovesse aggiudicarsi i quarti contro Dimitrov, Djokovic può solo puntare a vincere la competizione per non dovere cedere la vetta al tennista azzurro.

Sinner-Dimitrov: i precedenti Numero 10 della classifica ATP, il prossimo avversario di Sinner ha raggiunto per la prima volta in carriera i quarti del Roland Garros. Lungo il cammino ha superato Aleksandar Kovacevic, Fabian Marozsan, Zizou Bergs e Hubert Hurkacz. Il bulgaro punta ora a raggiungere l'ultima semifinale di uno Slam mancante in carriera: nel suo curriculum vanta infatti quelle di Wimbledon del 2014, del Australian Open del 2017 e degli US Open del 2019. Sinner e Dimitrov si ritrovano l'uno di fronte all'altro per la 4ª volta.

L'ultimo scontro rimanda al match del 31 marzo al Masters 1000 di Miami, quand Sinner si impose con il punteggio di 6-3, 6-1. Le altre due sfide si sono tenute invece nel 2023, prima all'ATP 500 di Pechino e in seguito ai sedicesimi di finale del torneo in Florida. In Entrambe le occasioni a qualificarsi fu l'azzurro. Un solo successo dunque per il tennista classe 1991, che superò Sinner in rimonta agli Internazionali d’Italia del 2020. Sinner-Dimitrov: orario, diretta e dove vedere in tv La sfida tra Sinner e Dimitrov è in programma martedì 4 giugno (non è ancora stato comunicato l'orario) e sarà trasmssa in diretta tv sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, e in diretta streaming sulle piattaforme DAZN, Eurosport, Sky Go, Now e Discovery+. Segui la diretta Sinner-Dimitrov su Tuttosport.com

