Alcaraz, il segreto del successo è nascosto anche nell'alimentazione

Il successo di Carlos Alcaraz non è solo dovuto ai duri allenamenti in campo, ma anche a una particolare dieta che ha contribuito a costruire passo dopo passo la sua leadership nel mondo del tennis. Il campione spagnolo ha deciso di seguire un'alimentazione priva di glutine , che non interrompe durante i tornei e neppure quando torna a casa sua a El Palmar. Sua madre Virginia infatti pare faccia la pasta per tutti e senza glutine per Carlitos. Questo cambiamento è avvenuto dopo un'analisi suggerita da Juanjo Moreno, suo fisioterapista e grande studioso della materia .

Alcaraz e la dieta senza glutine

A preparare le pietanze per Alcaraz al grande evento di Melbourne è stato Abel Lusa, proprietario del ristorante Cambio de Tercio: "Gli abbiamo preparato frittata di patate, tacos croccanti di avocado e salmone e carpaccio di ventresca di tonno". In questi giorni a Parigi per il Roland Garros, Carlos è stato avvistato in diversi ristoranti della città: da L'Avenue, passando per il Caffè di Roma, il Siena, fino al Gigi, il locale scelto da Mbappé per salutare i compagni di squadra del PSG. Anche il collega Djokovic già da tempo avrebbe scelto una alimentazione priva di glutine dopo l'incontro con il nutrizionista serbo Igor Cetojevic.