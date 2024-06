Dimitrov inerme, Sinner è troppo forte: il gesto dopo la giocata di Jannik

Gara intensa quella condotta da Jannik Sinner nell'incontro con Grigor Dimitrov valido per i quarti di finale del Roland Garros e vinto dall'azzurro con lo score finale di 6-2, 6-4, 7-6. Nel corso dell'incontro è poi giunta la notizia del ritiro di Djokovic dal torneo, che lascia così la vetta del ranking mondiale a favore dell'altoatesino. Nel corso del match, Sinner ha messo in difficoltà il rivale bulgaro, con una serie di scambi intensi da fondo campo che hanno animato il pubblico di Parigi. Uno in particolare ha entusiasmato gli stessi tennisti in campo, con il n. 10 ATP che si è complimentato con il proprio rivale dall'altra parte della rete.