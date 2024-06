Sinner trova Alcaraz in semifinale al Roland Garros: Tsitsipas ko in tre set

PARIGI (Francia) - Sarà Carlos Alcaraz l'avversario di Jannik Sinner in semifinale al Roland Garros. Il nuovo numero 1 del mondo ha superato Dimitrov e sul cammino verso la finale dovrà sfidare lo spagnolo che in tre set si è liberato della pratica Stefanos Tsitsipas in 6-3, 7-6(3), 6-4 dopo 2 ore e 20' di gioco. Sarà dunque il decimo atto tra l'altoatesino e il murciano, grandi rivali in campo ma grandi amici fuori. Un match affascinante per Jannik che potrà anche vendicare l'ultimo precedente con il ko nella semifinale di marzo ad Indian Wells, vinta in rimonta dallo spagnolo.