Dopo Sinner, la Paolini in campo al Roland Garros per la storia

Con due modalità diverse ma alla fine ugualmente efficaci Coco Gauff e Iga Swiatek sono salite in semifinale al Roland Garros. L'americana ha dovuto "digerire" un gran primo set della rivale di giornata, la tunisina Ons Jabeur, prima di alzare il ritmo e venire a capo della contesa nei successivi due. Ons, sostenuta dal pubblico, ha giocato il miglior tennis della stagione nella prima parte di gara, cercando e trovando le sue magie di tocco e accelerando a dovere con i fondamentali quando le fasi degli scambi lo richiedevano. Per lei un 6-4 contro la numero 3 del mondo, da incorniciare. Coco ha reagito in avvio di secondo set ed è salita fisicamente sopra alla rivale, notevolmente calata proprio sotto tale aspetto. La seconda frazione è volata via verso la parte dell'americana che ha chiuso all’ottavo game. Nella terza c'è stato maggior equilibrio e nel finale la Gauff ha incontrato qualche difficoltà a sigillare la pratica. L'ha fatto al nono gioco, complice anche un po' di confusione della tunisina. Coco troverà in semifinale Iga Swiatek che ha invece dominato dal primo all'ultimo quindici la ceca Marketa Vondrousova, come dice lo score finale. Primo set durato 29 minuti, secondo qualche minuto in più ma dai contenuti simili. La numero 1 del mondo ha dato sul rosso un altro saggio della sua maestria. Per l’americana Gauff sarà un'impresa non facile cercare di contrastarla anche in ragione dei precedenti, che recitano 10-1 per la nobile avversaria.