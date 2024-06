Paolini da sogno: battuta anche Rybakina, è semifinale al Roland Garros!

PARIGI (Francia) - Sul Court Philippe Chartier sventola il tricolore con Jasmine Paolini che conquista un posto nella semifinale del Roland Garros. Dopo la rimonta negli ottavi contro la russa Avanesyan , Jasmine batte nel terzo set la numero 4 del mondo Elena Rybakina nei quarti in 6-2, 4-6, 6-4 e scrive un'altra pagina storica raggiungendo per la prima volta in carriera una semifinale Slam. Ora sulla strada verso la finale ci sarà una tra Mirra Andreeva e Aryna Sabalenka per la 28enne fiorentina che da lunedì entrerà nella top 10 mondiale. Dopo l'emozionante giornata di Sinner, l'Italia del tennis raggiunge un nuovo traguardo storico visto che per la prima volta nella storia è rappresentata in semifinale di un Grande Slam nell'era Open sia nel tabellone maschile che in quello femminile.

Segui il tennis LIVE

Paolini-Rybakina, il match

Partenza strepitosa dell'azzurra che ruba il servizio, consolida il break e arriva a due palle dal possibile 3-0 di apertura. Rybakina reagisce e con il servizio resta a contatto, ma nel 5° e nel 7° game è costretta ad annullare altre tre palle break fino alla quarta che diventa fatale per l'allungo di Paolini che si porta a servire per il set. Alla seconda palla per chiudere, la 28enne fiorentina avanza sull'1-0 in 6-2 al termine di una prima frazione dominata. Nel secondo set, al 3° game, è subito Paolini a rubare il servizio, ma questa volta la 24enne kazaka si rialza piazzando l'immediato controbreak che rimette tutto in equilibrio. Nel 7° game Jasmine torna a scippare la Rybakina che come in precedenza restituisce subito il favore per poi ripetersi nel 10° game con il 6-4 che pareggia il risultato sull'1-1. In apertura di 3° e decisivo set continua il botta e risposta di break e controbreak con il punteggio che resta incollato sul 2-2. L'equilibrio si spezza nel 9°, ancora a favore dell'azzurra che si porta a servire per il match. Glaciale Jasmine che chiude i conti e scrive un'altra pagina leggendaria del tennis italiano volando in semifinale.

Le parole di Paolini

"E' una sensazione incredibile, è stato un match durissimo, nel secondo set ero troppo emozionata, mi sono detta combatti e colpisci bene ogni palla e adesso sono qua". Così Jasmine Paolini, al termine della vittoria contro Elena Rybakina che le è valsa la semifinale del Roland Garros. Dopo aver vinto il primo set, Paolini, che nel secondo era in vantaggio ha poi subito la rimonta della russa. "Sono rimasta lì ogni singolo punto - dice la toscana - ho dimenticato il secondo set, mi sono detta, 'è il tennis, puo' succedere', mi sono concentrata e sono rimasta lì a combattere. Grazie a tutti per aver tifato per me - dice con il sorriso che ha conquistato il pubblico parigino - Grazie mille era la mia prima volta in uno Slam, è un piacere e un privilegio, sono contenta di aver trovato la vittoria qua in uno dei campi più belli del mondo".