Sinner ragazzo d’oro: dalla holding alle società immobiliari, patrimonio Jannik

Con l’ultimo che sia riuscito ad agganciarlo, Pasta de Cecco , del quale sarà Global Brand Ambassador, Sinner ha uno sponsor per ogni momento della sua giornata. E forse occorre cominciare a considerarlo il numero uno anche in questo particolare ramo del tennis, l’arte di fare soldi. Buon per lui, ovviamente, che può svegliarsi al mattino con un Caffè Lavazza bello fumante, e svolgere i primi esercizi della giornata sui macchinari Tecnogym , prima di uscire con la sua Alfa Romeo (ma dai, ha anche una Ferrari, a quanto pare) per recarsi a dare un’occhiata ai suoi conti nella più vicina filiale di Banca Intesa San Paolo.

Sinner e gli sponsor

All’ora di pranzo, dopo una veloce occhiata al suo Rolex, può scegliere un piatto di pasta De Cecco (che produce anche olio e sughi) con una spolverata di Parmigiano Reggiano, per poi dedicarsi a internet allacciato a Fastweb, a scrivere qualche messaggio (magari, perché no, alla fidanzata Anna Kalinskaya) sulla carta Sinner di Pigna e controllare se la Panini abbia messo in giro le figurine con le nuove foto che gli hanno appena scattato. Poi il tennis, con gli sponsor istituzionali, la Nike per vestiti, scarpe e cappellino, e la Head con la racchetta Speed Mp. Infine, un po’ di shopping, se vuole con la borsa Gucci da viaggio dove entra di tutto. Solo alcuni dei brand hanno reso pubblici i termini dell’accordo con il tennista. Si sa che la Nike gli ha proposto un contratto decennale da 150 milioni di dollari, 15 per ogni anno che trascorreranno insieme. Federer ne firmò uno con i giapponesi della Uniqlo da 30 milioni l’anno per dieci anni, ma il raffronto è improponibile, al momento, per il nuovo (e ventinovesimo della serie) numero uno del mondo. Salvo per un particolare. Appena si mostrò sul circuito, il grande brand statunitense decretò che il nostro valeva già la metà del Più Grande, il campione svizzero.