Djokovic, foto in stampelle dopo l’operazione: “Farò del mio meglio per…"

Dopo il ritiro dal Roland Garros e il primo posto perso nel ranking Atp , Novak Djokovic ha deciso di operarsi al menisco del ginocchio destro. L'intervento chirurgico è andato bene, come annunciato dallo stesso campione serbo sui social network. Djokovic ha infatti pubblicato una foto che lo ritrae in stampelle assieme al suo team, con la Tour Eiffel sullo sfondo, e con un messaggio per i suoi tifosi: "Ho preso una decisione difficile dopo aver subito la lesione al menisco. Sto ancora elaborando tutto, ma sono felice di dirvi che l'intervento è andato bene. Sono grato ai medici che mi sono stati accanto e per il sostegno travolgente che ho ricevuto dai miei tifosi".

Il messaggio di Djokovic sui social

Il serbo ora dovrà stare fermo e recuperare dall'infortunio. Quasi sicuramente non sarà in campo a Wimbledon, in programma a inizio luglio, ma punterà direttamente le Olimpiadi di Parigi, per provare a portare a casa quell'oro olimpico che non ha mai vinto. "Farò del mio meglio per tornare al più presto in campo sano e in forma. Il mio amore per questo sport è forte e la voglia di competere ai massimi livelli è ciò che mi fa andare avanti" ha aggiunto Nole.