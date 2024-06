Sinner-Alcaraz: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Il successo contro Grigor Dimitrov (6-2, 6-4, 7-6) ha permesso a Jannik Sinner di raggiungere per la prima volta in carriera la semifinale del Roland Garros. Il campione azzurro affronterà Carlos Alcaraz, che nell'altro quarto del torneo di Parigi ha superato Stefanos Tsitsipas in 3 set ( 6-3, 7-6, 6-4). Va così in scena la riedizione di un duello ai vertici del ranking mondiale, che nel corso della stagione ha visto i due tennisti contendersi il 2º posto alle spalle di Djokovic. Questa volta però, Sinner si presenta alla sfida da nuovo e primo leader italiano della classifica ATP.

Sinner, quanto paga la vittoria al Roland Garros? Il serbo ha infatti ceduto la vetta della graduatoria in seguito all'annuncio del ritiro dal Roland Garros, torneo a cui Sinner ha temuto di non potere partecipare a causa dell'infortunio, e che aveva invece in serbo uno storico passaggio di consegne. Prima di superare il bulgaro, il cammino di Sinner al torneo ha visto l'altoatesino avere la meglio su Eubanks (6-3, 6-3, 6-4), Gasquet (6-4 6-2 6-4), Kotov (6-4, 6-4, 6-4) e Moutet (2-6, 6-3, 6-2, 6-1). Alcaraz ha invece raggiunto la semifinale superando Wolf (6-1, 6-2, 6-1), de Jong (6-3, 6-4, 2-6, 6-2), Korda (6-4, 7-6, 6-3), Auger-Aliassime (6-3, 6-3, 6-1) e per ultimo il tennista greco. Sinner-Alcaraz: i precedenti Sinner e Alcaraz si ritrovano l'uno contro l'altro per la 9ª volta in carriera. La prima sfida si tenne nel 2019 al Challenger di Alicante, vinta dallo spagnolo con lo score di 6-2, 3-6, 6-3. L'ultimo incontro rimanda alle semifinali degli Indian Wells del 2024, e anche in quel caso a vincere fu il n.3 ATP. Il bilancio complessivo vede Alcaraz in vantaggio per 5 match a 4. Il primo precedente con Sinner vincitore risale invece al Wimbledon del 2022, quando si impose per 6-1, 6-4, 6-78, 6-3.

Questi tutti i precedenti: 2019 - Challenger Alicante: Alcaraz (6-2, 3-6, 6-3) 2021 - Masters 1000 Parigi, R32: Alcaraz (7-61, 7-5) 2022 - Wimbledon: Sinner (6-1, 6-4, 6-78, 6-3) 2022 - Croatia Open Umago: Sinner (6-75, 6-1, 6-1) 2022 - US Open: Alcaraz (6-3, 6-77, 6-70, 7-5, 6-3) 2023 - Indian Wells, semifinali: Alcaraz (7-64, 6-3) 2023 - Miami Open, semifinali: Sinner (6-74, 6-4, 6-2) 2023 - China Open, semifinali: Sinner (6-4, 6-1) 2024 - Indian Wells, semifinali: Alcaraz (1-6, 6-3, 6-2) Dove vedere il match Sinner-Alcaraz La sfida valida per la semifinale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in programma venerdì 7 giugno sul campo Philippe-Chatrier (non prima delle 14:30), sarà trasmessa in diretta tv sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD e in diretta streaming sulle piattaforme Eurosport, Discovery+, Sky Go, Now e DAZN. Segui il match Sinner-Alcaraz sul sito Tuttosport.com

