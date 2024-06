Sinner già sintonizzato sul verde: festa a casa, poi Halle

Jannik Sinner ha già “resettato” la sconfitta subita in semifinale al Roland Garros per mano di Carlos Alcaraz , al quale ha fatto via social le congratulazioni per la vittoria e gli auguri per la finale odierna. Sempre su Twitter ha sinteticamente commentato: «Complessivamente è stato un buon torneo, sono contento. Continuiamo a spingere sempre di più, il lavoro non finisce mai». Il pensiero è rivolto al prossimo slot di tornei che condurranno a Wimbledon, come ha dimostrato la conclusione del messaggio, con tanto di emoji dell’erba. Jannik dovrà difendere la semifinale raggiunta lo scorso anno e cercare di andare oltre, con la possibilità di preparare a dovere il grande appuntamento e non come per causa di forza maggiore ha dovuto fare nella fase di avvicinamento a Parigi. Giocherà come torneo di “riscaldamento” l’Atp 500 di Halle, quello tanto caro a un famoso numero 1, al secolo Roger Federer , al quale da domani Jannik affiancherà il proprio nome e ufficialmente in qualità di nuovo leader del ranking mondiale.

La festa

Prima però due giorni di relax con l’appuntamento della festa in suo onore nel paese natale, Sesto Pusteria, prevista per martedì. Tutto è pronto nel piccolo centro che non arriva a contare 2000 anime e sorge nel cuore delle Dolomiti di Sesto. Non mancheranno i media, che stanno prendendo in queste ore d’assalto il paese, così i fan che hanno avuto il privilegio di vedere il giovane Jannik alle prese prima con gli sci e poi con il tennis.

L’attesa è molta, anche perché il momento è stato rimandato a causa di una tragedia che ha colpito una famiglia locale e della decisione del giocatore si non gioire in quell’occasione, subito dopo la sua prima affermazione Slam agli Australian Open. Tutti in zona si sentono un po’ parte del successo costruito con la politica dei piccoli passi dal grande campione altoatesino. Il primo maestro di tennis e sci di Jannik, Andreas Schonegger, lo ha ricordato alla stampa locale: «Nel 2019 avevo profetizzato a Sinner che nel 2024 sarebbe salito in vetta alla classifica Atp e così è stato. Quella di martedì scorso è stata una giornata speciale. Sono convinto che sarebbe diventato numero 1 del mondo anche senza l’infortunio di Djokovic. Fin da piccolo Jannik è stato un campione di tennis e di determinazione. Lo si capiva dagli inizi del suo percorso con la racchetta. Non aveva ancora quattro anni ma emergeva ben chiara la sua voglia costante di muoversi e fare qualcosa, così la propensione per lo sport. Impressionante anche la sua dedizione, già allora. Non è mai mancato a una lezione, sempre pronto e puntuale». La sua gente lo ama proprio per le stesse qualità che ha fatto vedere al mondo in queste ultime stagioni. Semplicità, umiltà, applicazione e voglia di migliorare sempre senza snaturarsi, soprattutto come persona: «E’ un bellissimo esempio per la nostra gioventù - ha sottolineato un altro maestro di sci, Eric Rogger – proprio per la sua umiltà, Un grandissimo ragazzo che tutti conosciamo instancabile lavoratore». La festa scatterà nel pomeriggio di martedì con la firma ufficiale sul libro d’oro del comune pusterese. Non c’è modo migliore per ripartire.