Zero titoli al Roland Garros ma l'Italia può sognare: tornare e vincere ai Giochi

"Ci rivediamo tra qualche settimana, perché noi abbiamo un sogno". Neppure il tempo di digerire il magone per la sconfitta nel match che assegna il trofeo che Sara Errani e Jasmine Paolini rilanciano la sfida, in prospettiva olimpica. Del resto, il progetto della loro partnership era nato proprio a Parigi dodici mesi fa in vista dei Giochi in programma a fine luglio su questo stesso prestigioso palcoscenico. È mancata solo la ciliegina sulla torta nella splendida cavalcata delle due azzurre: nella finale di doppio del Roland Garros hanno ceduto 7-6(5) 6-3 a Coco Gauff e Katerina Siniakova in un'ora e 47’, con qualche rimpianto magari per il primo set, dove dopo aver recuperato due volte un break di svantaggio sono state avanti 5 a 3 nel “jeu decisif”. In quel momento chiave a fare la differenza è stata la qualità e la conoscenza della specialità della 28enne ceca, che ha conquistato l’8° titolo Slam (il 3° al Bois du Boulogne), guidando al primo trionfo in doppio in un Major la 20enne di Atlanta, che si è presa una personalissima rivincita per la sconfitta a Roma. Non a caso, nonostante il duo tricolore abbia servito più prime, le avversarie hanno ottenuto più punti sia sulla prima che sulla seconda e convertito più palle break, 5 su 9 (4 su 11 le azzurre). Le cifre dicono 38 vincenti a fronte di 26 gratuiti per Gauff-Siniakova e 28 contro 23 per la romagnola e la toscana.