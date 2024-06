"Ho tutto da perdere": Sinner sul numero 1, Parigi e Wimbledon: "E su Nole..."

Le parole di Binaghi

"E' un'emozione grandissima. Pensavo di non vedere mai un tennista italiano numero 1 del mondo". Si emoziona il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, commentando l'ascesa di Jannik Sinner alla posizione numero 1 nel ranking ATP: "In sei mesi abbiamo vinto la Davis, ha vinto l'Australian Open, è diventato numero 1 del mondo. Questo la dice tutta sul livello della persona di cui stiamo parlando. Credo che la sua famiglia vada studiata a fondo. Il suo team è di livello assoluto. Ma credo che si debba ringraziare anche un sistema che oggi festeggia con me. Ci sono 14 mila insegnanti di tennis che torneranno in campo più orgogliosi di prima. Ci solo oltre 4 mila circoli protagonisti dello sport italiano, tanti dirigenti rappresentati da me che sono orgogliosi di aver speso, anche in momenti in cui era un'impresa farlo o era meno gratificante, tanto tempo per inseguire un sogno che oggi è stato addirittura superato".