Sinner n° 1 al mondo: perché il ko con Alcaraz lo renderà ancora più forte

Un antico adagio tibetano ammonisce: quando arrivi in cima alla montagna, continua a scalare. Nel primo giorno da tennista ufficialmente Numero Uno del mondo, Jannik Sinner l'ha reinterpretato: "Bisogna procedere per piccoli passi e piccoli obiettivi, quando si finisce di scalare una montagna, all'orizzonte ce n'è un'altra...". Ne ha già scalate molte il più vittorioso tennista italiano dell'era Open; un titolo Slam, due Master 1000, quattro Atp 500, sei Atp 250, una Coppa Davis , il primo italiano a diventare ciò che da oggi è, lassù, in vetta alla classifica Atp, addì 10 giugno 2024.

Sinner: "Ora so che devo migliorare"

Si capisce perché, nonostante la sconfitta con Alcaraz, l'azzurro mostri la maturità del campione autentico, ad onta dei suoi 22 anni. "Ho fatto fatica a seguire la finale fra Carlos e Zverev perché volevo giocarla io. Purtroppo non ce l'ho fatta, ma l'accetto: ora so dove devo migliorare". E ancora: "Essere il numero uno non cambia nulla, c'è sempre stata la responsabilità, ora è soltanto di un altro tipo. Io il peso della pressione l’ho sempre avuto, sin da giovane. Una pressione che ho dovuto gestire, e per questo cerco di avere intorno le persone oneste con me. L’onestà mi ha fatto accettare i momenti difficili, accettare le cose che non andavano. Sono il ragazzo cui piace giocare a tennis e che è diventato uno al mondo. Non vedo l'ora di tornare in campo”.

Gli esempi a cui ispirarsi

Federer, Valentino Rossi, Tomba sono i Grandi dai quali trae ispirazione: "Hanno fatto crescere il loro sport. Avere in Italia sempre più giocatori e far diventare il tennis sempre più importante, ecco l'obiettivo. Speriamo di avere tanti azzurri nei primi cinquanta della classifica, come adesso”. Le Olimpiadi, per cercare di vincerle proprio al Roland Garros, teatro del torneo dei Giochi, "che per me sono speciali". Come ha osservato dopo la sconfitta con Alcaraz, "se uno chef si taglia un dito, non significa che smetta di cucinare". La grandezza di Sinner risiede anche nella sua capacità di saper vincere e di saper perdere per tornare a vincere. L'impressione è che stia già preparando nuove leccornie.