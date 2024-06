Berrettini riparte da Stoccarda, al via anche Cobolli e Musetti: il programma

Matteo Berrettini riparte da Stoccarda. il romano, due volte vincitore del BOSS Open, è uno dei dei tre italiani in tabellone nel primo torneo sull'erba nel calendario ATP, insieme a Lorenzo Musetti, testa di serie numero 5, e Flavio Cobolli. L'ATP 250 che inaugura la stagione sui prati nel circuito maggiore si gioca al Tennisclub Weissenhof (montepremi €812,235). Berrettini, oggi numero 95, debutta contro il russo Roman Safiullin (43), in campo come atleta neutrale, per la seconda volta in carriera, la prima sull'erba. Safiullin l'ha sconfitto nell'ormai lontano 2017 nelle qualificazioni del torneo di Shenzhen, sul duro all'aperto. Il match determinerà l'avversario al secondo turno del kazako Alexander Bublik, testa di serie numero 3, che parte un turno avanti. Un beneficio riconosciuto anche a Alexander Zverev, testa di serie numero 1; Ben Shelton, numero 2; e Frances Tiafoe, numero 4. Musetti, n.30 ATP e testa di serie numero 5 che ha raggiunto i quarti l'anno scorso, attende al primo turno il qualificato francese Giovanni Mpetshi Perricard (66), che a Lione quest'anno ha vinto il suo primo titolo ATP (nessun precedente). Cobolli (50), invece, giocherà la sua prima partita da Top 50 contro il tedesco Jan-Lennard Struff (35) che l'ha battuto in entrambi i confronti diretti a Parma nel 2021 e al Challenger di Bergamo del 2022.