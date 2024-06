Da Agassi e Federer a Borg e McEnroe: Sinner n° 1, le leggende lo celebrano!

“Nessuno merita il numero uno più di te”. Così Andre Agassi celebra lo storico traguardo raggiunto da Jannik Sinner , che da lunedì 10 giugno è divenuto ufficialmente il primo italiano nella storia del tennis a raggiungere la vetta del ranking mondiale. “Ehi Jannik, sono André. Voglio congratularmi con te per esser diventato il tennista numero uno al mondo. Questo è uno straordinario traguardo e credo che non ci sia qualcuno che lo meriti più di te. Se l’universo avesse un torneo di tennis, la Terra sceglierebbe te", ha aggiunto. L'ex tennista francese, ritiratosi nel 2006 e laureatosi n.1 ATP nel 1995, è solo una delle icone a unirsi al coro che omaggia il campione azzurro in un video pubblicato da ATP Tour sui propri profili social.

Federer: "Grande persona e grande giocatore"

"Gli ex numeri 1 al mondo sono felici che tu abbia risposto presente all'appello del club 'Numero. 1', Jannik - è il messaggio di ATP - . Duro lavoro e perseveranza lo hanno portato qui. Le leggende del tennis si ritrovano ora per dare il benvenuto al nuovo membro". L'altoatesino ha preso in consegna da Djokovic la leadership della classifica dopo il ritiro del serbo al Roland Garros, torneo a cui l'altoatesino ha rischiato di non giocare a causa dell'infortunio all'anca. Oltre ad Agassi, nel video compaiono anche messaggi di altri giganti del tennis che lo hanno preceduto in vetta al ranking.

Tra questi Roger Federer, John McEnroe, Andy Murray, Andy Roddick e Stefan Edbger. "Congratulazioni Jannik per essere diventato il nuovo n. 1 al mondo - ha commentato lo svizzero - . Personalmente credo si tratti della meta finale e dovresti esserne fiero, così come lo saranno gli italiani per avere visto per la prima un loro connazionale raggiungere il primo posto. Non potrei essere più felice per te. Sei una grande persona e un grande giocatore. Ti auguro il meglio", ha concluso Federer.

Sinner: "Ognuno di noi può sbagliare"

"Essere n. 1 è una responsabilità bella e sana - ha dichiarato Sinner al Tg1 - . Adesso la parte fisica sarà ancora più importante, e sul campo dovrò cercare di essere più imprevedibile. Non siamo macchine o robot. Ognuno di noi può sbagliare. Io cerco di guardare prima a me stesso per capire se ho sbagliato oppure no, e se così non fosse, scelgo di perdonare, perché tutti possiamo fare errori", ha concluso il n.1 ATP.