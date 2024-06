Musetti ok all'esordio a Stoccarda: ora gli ottavi, ecco chi sfida

Esordio positivo sul verde per Lorenzo Musetti, che porta a casa la vittoria con un doppio 7-6 ai danni di Giovanni Mpetshi Perricard . L'azzurro non è andato incontro ad un match troppo facile, in cui ha fornito un'ottima prova al servizio chiudendo con il 73% di prime in campo e con il 78% di punti vinti con la prima di servizio, senza condere palle break al suo avversario. Da segnalare, il servizio del francese classe 2003 con cui ha messo in difficoltà Musetti, servendo 21 ace. Agli ottavi, per il tennista italiano, ci sarà Koepfer.

Vittoria per Musetti, ma quanta fatica

Il giovane tennista si è guadagnato l'accesso al turno successivo mettendo in mostra una fantastica prestazione, ai danni del francese Perricard che ha dato non poco filo da torcere a Musetti. Sono addirittura tre i match point 'sprecati' dall'azzurro - le risposte di Perricard hanno messo più volte in difficoltà l'italiano - prova di grande equlibrio nel match terminato 2-0 (7-6,7-6). "È una delle più belle vittorie di quest'anno perché è stato difficile giocare con un atleta così professionale": sono queste la parole di Musetti rilasciate al termine della partita, valutando la prestazione messa in mostra nel corso del match.

Gli elogi dell'azzurro a Perricard

Il rispetto dell'avversario è una prerogativa fondamentale nel mondo dello sport, e Musetti l'ha dimostrando spendendo più di qualche complimento per il suo avversario: "È stato un match davvero difficile, con due tie-break parecchio tirati. Non ho mai visto uno come lui capace di servire la prima con una media costante di 230 km/h. Sono orgoglioso di questa vittoria, è stata una vittoria di testa, sono riuscito a rimanere sempre concentrato. Quando ho avuto 3 match point nel decimo game del secondo set lui ha fatto 3 ace, quindi è stato un po' frustrante perché comunque sia stavo rispondendo bene in generale. Lui è davvero giovane e ha un futuro luminoso davanti a lui, quindi gli auguro tutto il meglio per il resto della stagione".