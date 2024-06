Napolitano subito ko a 's-Hertogenbosch: Mannarino rimonta e vince al 3° set

Brutta sconfitta per Stefano Napolitano, all'esordio assoluto sull'erba sul circuito ATP . L'azzurro è stato sconfitto in tre set, vincendo il primo e perdendo amaramente gli ultimi due: 6-3, 6-7, 2-6 è lo storico della partita che segna la sconfitta del tennista italiano, lasciando il pass per il prossimo turno nelle mani del francese Adrian Mannarino , vincitore dell'edizione 2019 del torneo. Sfuma dunque la possibilità di accompagnare agli ottavi il giovane azzurro Luca Nardi, nonché suo partner nel doppio che disputerà oggi alle 16:55 contro la coppia Barrientos-Cabral, valido per l'Atp250 di 's Hertogenbosch.

Una rimonta che fa male

La partita di Napolitano sembrava essere indirizzata per il verso giusto, chiudendo il primo set 6-3 e portandosi addirittura sul 4-1 nel secondo, prima di andare incontro alla rimonta fondamentale iniziata proprio con il secondo set (6-7) del francese Adrian Mannarino. Ciò che ha contraddistinto l'esito della partita è stata sicuramente il tasso di sperienza differente per i due tennisti: Napolitano ha effettuato il suo esordio sull'erba, diversamente da Mannarino che oltre ad aver vinto il torneo in Olanda cinque anni fa, è riuscito a bissare il successo anche a Newport lo scorso anno, figurando addirittura in tre finali tra il 2017 ed il 2023. L'azzurro non ha potuto nulla contro il suo avversario, che agli ottavi affronterà l'olandese Brouwer.