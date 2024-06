Berrettini torna sull'erba e vince: battuto Safiullin a Stoccarda

Berrettini, ritorno vincente!

Grande attesa per il ritorno in azione di Matteo Berrettini (assente dai campi da Montecarlo) vincitore per due volte (2019 e 2022) sull'erba tedesca, il tennista romano ha battuto il russo Roman Safiullin (numero 43 al mondo) con il punteggio di 7-6(8), 5-7, 7-5 dopo quasi 3 ore di partita. I servizi fanno da padroni (una sola volta ai vantaggi, 0 palle break) e la prima frazione si decide al tie-break dove a Matteo non concretizza il mini-break di vantaggio ma al 17° punto forza Safiullin all'errore a rete e questa volta non fallisce vincendo 10-8. Nel 2° set arrivano palle break, Matteo salva la prima al 5° gioco ma non quella all'11° che porta il russo a servire e chiudere 7-5 per pareggiare il conto dei set. Terzo set durissimo con Matteo che fatica negli scambi ma continua a lottare con Saffiulin che annulla 3 match-point di cui 2 nel 12° gioco ma nulla può al 3° dove Matteo spinge forte da fondocampo e costringe l'errore l'avversario.