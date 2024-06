Alcaraz, festa e show a Ibiza preoccupano: "Quando ci si espone così tanto..."

Festa grande per Carlos Alcaraz ! Dopo aver ottenuto il terzo titolo Slam della carriera vincendo il Roland Garros 2024 , il tennista spagnolo si è lasciato andare ai festeggiamenti. Ha celebrato il trionfo di Parigi con la famiglia , il coach Ferrero e il suo staff concedendosi qualche sgarro , a tavola. "Ho festeggiato con la mia famiglia, con la gente venuta da Murcia, con i miei amici. Siamo andati a cena fuori e ovviamente ho fatto tutto quello che non avevo fatto durante il torneo e ho mangiato quello che non avevo mangiato. Normalmente sto attento con il glutine, ma ho tolto il piede dall’acceleratore e mi sono lasciato andare un po’. Inoltre dovevamo festeggiare con lo champagne, il momento era quello giusto. Dopo tutto il lavoro, tutti i sacrifici per vincere un trofeo del genere, bisogna goderselo un po’. È qualcosa che sto imparando" - le parole di Alcaraz che però non si è limitato a festeggiare solo a Parigi...

Alcaraz, da Parigi a Ibiza: come ha festeggiato la vittoria al Roland Garros

Da Parigi a...Ibiza! Dopo la festa con la famiglia, Alcaraz ha raggiunto la Isla per proseguire i festeggiamenti che, come si può intravedere da alcuni video, non sono stati così sobri come quelli francesi. A Ibiza, il tennista spagnolo non è andato da solo, ma con alcuni amici tra cui il difensore del Tottenham, Sergio Reguilón. La notte ibizenca in discoteca, tra canti e balli scatenati, ha generato non poca preoccupazione.

Il suo agente Albert Molina, in un'intervista a El Partidazo de la Cope, ha espresso i propri timori. "Quando ci si espone così tanto là fuori, ci sono sempre persone con un telefono che possono registrare qualcosa che può essere fuori contesto o che non corrisponde alla realtà"- ha dichiarato l'agente che ha mostrato apprensione per la fama del giovane campione sottolineando che chiunque abbia un telefono può registrare qualcosa fuori contesto ed essere usato per rovinare la reputazione.