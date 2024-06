Berrettini lotta, picchia e si esalta con gli ace: il ritorno del martello

Berrettini, ora Shapovalov

Alla fine del match con Safiullin l’azzurro si è detto privo di energie e ha manifestato la speranza di non essere messo nuovamente in programma oggi. È stato accontentato perché tornerà in gara domani contro il mancino canadese Denis Shapovalov, che in due combattuti set ha fermato la corsa del francese Martineau. Tra le note in positivo del match d’esordio dell’ex n° 6 del mondo i 27 ace messi a segno in totale che hanno rappresentato il record personale, ritoccato il precedente di 25, sulla distanza dei due set su tre: «Non avevo più energie dopo due mesi che non giocavo - ha commentato a caldo Berrettini - e sono molto orgoglioso del modo in cui ho combattuto per tutto il match. Ma non giocando da così tanto tempo non mi aspettavo nulla di diverso. Rimanere lì, essere concentrato, divertirmi: ancor più che essere tornato qui sono contento di aver vinto. Il fisioterapista ha lavorato per far sì che io potessi essere nella miglior forma possibile: la prima è fatta, ora pensiamo alla seconda. Ho trovato tanto sostegno qui: tutti che mi fermavano, che mi sorridevano, tutto molto bello. Già quando ho vinto nel 2019 il pubblico tifava per me». Matteo si è poi ripetuto nel 2022 e anche ieri ha dimostrato che il suo tennis su erba ha sempre un gran potenziale. La prima frazione ha visto i due non concedersi palle break, con la conseguente decisione nel tie-break dove il romano è andato avanti 5-2, è stato ripreso e ha chiuso al 3° set point utile. Il secondo set ha preso la direzione “russa” nella parte finale. Break di Safiullin, che aveva vinto l’unico precedente datato 2017 e giocato nel Challenger di Shenzhen, e vittoria parziale al 12° gioco. Bravo l’azzurro a rimanere nel match nel set decisivo, con diverse palle break annullate. Alla fine è stato lui a chiudere i giochi al terzo match point, con diritto in rete del rivale. Ora Matteo dovrà invertire la rotta anche contro il canadese che si è imposto nei due precedenti, disputati entrambi sul veloce indoor nel 2018 (San Pietroburgo) e nel 2019 (Davis Cup Finals a Madrid). Avrà un giorno per recuperare e tornare a riassaporare il gusto dei colpi vincenti, quelli che lo hanno fatto conoscere nel circuito come “the hammer”, il martello. La mobilità non è ancora quella dei giorni migliori ma l’erba aiuta a mascherare il problema, le vittorie, che si spera proseguano, anche.