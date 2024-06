Sinner, la lettera al n° 1 emoziona: "Sei la ragione per cui non mi sono arreso"

La lettera immaginaria

“Caro numero 1, ho sempre guardato in alto, verso di te. Sei stato nella mia mente ogni volta che ho vinto un match e, soprattutto, ogni volta che ho perso un match. Eri lì quando ero stanco, scoraggiato, frustrato e mi sono quasi arreso. Sei la ragione per cui non l’ho fatto. La ragione per cui ho continuato a provarci con più forza e credendo di più in me stesso. Grazie, numero 1, perché senza di te non sarei quello che sono oggi: tu. Jannik”.