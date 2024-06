Musetti ai quarti dell'ATP Stoccarda: Koepfer battuto in tre set

Come lo scorso anno, Lorenzo Musetti riesce ad approdare ai quarti del "Boss Open", Atp 250 da 734.915 euro in scena sui campi in erba di Stoccarda. Il 21enne carrarino, numero 30 del mondo e quinta testa di serie, ha battuto in tre set il numero 65 Atp Dominik Koepfer dopo due ore e 47 minuti di gioco. Conclusi al tiebreak i primi due set: dopo aver perso il primo (9/11), l'azzurro ha vinto il secondo (7/5). Quindi si è aggiudicato il terzo set ed il match con il punteggio di 6-3. Musetti, che nella passata edizione non riuscì a superare poi lo scoglio dei quarti, affronterà ora uno tra il serbo Medjedovic e il kazako Bublik.