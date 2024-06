Musetti, l’erbivoro ci prende gusto. Berrettini all’esame Shapovalov

Lorenzo Musetti ha iniziato nel modo migliore la sua stagione sull’erba centrando i quarti di finale, che giocherà domani, nel Boss Open, 250 ATP in corso a Stoccarda. Il carrarino dopo il successo colto all’esordio contro il francese Mpetshi Perricard , ha stoppato ieri la corsa del tedesco Dominic Koepfer , giocatore che con i suoi tagli mancini sull’erba è in grado di esprimere un buon tennis. Nel primo set l’azzurro ha proseguito la serie dei tie-break vincenti a Stoccarda, messo in bacheca ancora per 9 punti a 7 come già accaduto nei due del match di primo turno. Nel secondo ha invece dovuto inchinarsi al tennista di casa, e sempre al tie-break. Il terzo set si è deciso di fatto con il break conquistato dall’azzurro nell’ottavo gioco, sigillato con un gran rovescio e senza aver lasciato neppure un “15” al suo avversario.

Tocca a Berrettini

Anche ieri Musetti ha usato tecnica e tattica confermando di essere salito in fiducia e soluzioni rispetto alla prima parte di stagione. Tornerà in gara domani contro il kazako Bublik, che ha fermato Medjedovic negli ottavi. Oggi toccherà invece a Matteo Berrettini cercare i quarti contro il canadese Denis Shapovalov, altro mancino di gran talento che ha perso però quella continuità che gli aveva permesso nel 2020 di salire sulla decima piazza del ranking. Ora “arranca” in 117ª posizione alternando partite di ottima fattura a cadute imprevedibili. Per il romano sarà in ogni caso un test importante dopo l’esordio vincente ma faticoso contro il russo Safiullin. Il canadese conduce 2-0 nei precedenti che risalgono però alle stagioni 2018 e 2019, entrambi giocati sul duro indoor di San Pietroburgo e Madrid.

A Stoccarda è salito nei quarti anche l’americano Frances Tiafoe, n.4 del seeding, che ha piegato al termine di un match lottato il tedesco Jannick Hanfmann. Tiafoe sta cercando di ritrovare la brillantezza che nel giugno del 2023 lo aveva portato al posto numero 10 del ranking. Ora è sceso in 28ª piazza. Oggi nel Libema Open di ‘s-Hertogenbosch tornerà in campo anche Luca Nardi, opposto in una sfida tra giovani talenti all’americano Sebastian Korda, n° 7 del seeding. Una “prima” nel massimo circuito che assicura spettacolo. Nulla da fare ieri in campo femminile per Lucrezia Stefanini, stoppata nel 2° turno del 250 WTA di Nottingham dall’australiana Birrell. Per la toscana due set giocati alla pari con l’avversaria prima del crollo verticale nella terza frazione.