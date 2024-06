Wimbledon, montepremi pazzesco. Binaghi: "Non c'è match con le Olimpiadi"

Tennis italiano sugli scudi dopo il balzo di Jannik Sinner al numero uno del ranking mondiale . A breve toccherà a Wimbledon e alle Olimpiadi , con l'organizzatore del torneo di Londra (l'All England Lawn Tennis Club) che ha annunciato un montepremi record di oltre 55 milioni di euro per la 137ª edizione, con nuovi aumenti per i giocatori in ogni turno e in ogni tabellone. Tra la competizione in questione e i Giochi, chi sembra non avere dubbi su cosa punterebbe se dovesse scegliere è Angelo Binaghi . Il presidente della Federazione Italiana Tennis , a margine della presentazione della tappa del Premier P2 di Padel , ha dichiarato: "Non è che vado a giocare, giocano i ragazzi. E noi siamo molto contenti che vogliano onorare la bandiera, l'appartenenza al nostro Paese e che quindi abbiano un grandissimo entusiasmo per le Olimpiadi, ma a mio avviso non c'è match. Nel tennis se io le chiedessi chi ha vinto Wimbledon lei mi risponderebbe facilmente. Ma forse nessuno di voi si ricorda che ha vinto le ultime Olimpiadi, nel tennis naturalmente".

Binaghi, le parole su Wimbledon

Successivamente Binaghi ha aggiunto: "Questo discorso vale anche ai fini della classifica, perché abbiamo anche la vetta del mondo da difendere: Wimbledon dà il massimo dei punti disponibili le Olimpiadi 0 punti disponibili. E quindi si lotta per altre cose altrettanto importanti, altrettanto nobili e diverse. Credo che sia un'esperienza positiva per i giocatori. Io ho fatto le Universiadi e ne ho un bellissimo ricordo anche se sono una cosa più piccola e limitata e quindi credo che facciano bene ad affrontare anche le Olimpiadi con un grande entusiasmo e una grande voglia di vincere" per poi chiudere: "E poi ce la metteremo tutta nel senso che in questo periodo perdere non ci piace quando entriamo in campo, quindi cercheremo di vincere tutto anche nelle Olimpiadi".

Wimbledon, le parole di Deborah Jevans

L'aumento del montepremi in occasione della 137ª edizione di Wimbledon è stato commentato anche da Deborah Jevans, presidente dell'AELTC, che ha dichiarato: "Sono particolarmente lieta che siamo stati in grado di aumentare i montepremi anche per il torneo in carrozzina, quadruplicati a 1 milione di sterline per la prima volta. L'interesse per la partecipazione a Wimbledon non è mai stato così grande, con una richiesta senza precedenti di biglietti".