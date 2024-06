Diretta Berrettini e Musetti a Stoccarda: orario e dove vedere il tennis live

Matteo Berrettini è impegnato ai quarti di finale del ' Boss Open ' (ATP 250 - 734.915 euro di montepremi) che si sta disputando sui prati tedeschi a Stoccarda . Il 28enne romano, numero 95 Atp, in gara con il ranking protetto, vincitore delle edizioni del 2019 e del 2022, sfida James Duckworth , numero 101 del ranking Atp , che ha battuto Ben Shelton agli ottavi con il punteggio di 7-6 (5) 4-6 6-3. Ai quarti dell'Atp 250 di Stoccarca, anche Lorenzo Musetti che, dopo aver battuto in tre set Dominik Koepfer , affronta Alexander Bublik per un posto in semifinale. Lo scorso anno l'azzurro si fermò proprio ai quarti.

Musetti e Berrettini, orario e dove vederli

Le partite di Berrettini e Musetti all'Atp 250 di Stoccarda saranno visibili in diretta tv su Sky Sport e saranno disponibili in diretta streaming su Skygo, NOW e Tennis Tv. La sfida tra Berrettini e Duckworth inizierà non prima delle 14.30 e a seguire ci sarà l'incontro tra Musetti e Bublik, in programma non prima delle 16.30.