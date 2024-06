“È il premio più importante dello sport e voglio vincerlo!”: Sinner senza limiti

"Un appuntamento che attendo con ansia nella mia carriera sono i Giochi olimpici, il più grande degli eventi sportivi. I migliori atleti del mondo si ritrovano per competere per la gloria. È il Monte Olimpo delle feste per vincere il premio più importante dello sport. Non avendo mai partecipato alle Olimpiadi vivo questa esperienza come un onore, un privilegio. Avendo vinto la Coppa Davis con e per l’Italia, sono molto motivato ad aggiungere una medaglia per il mio Paese". Questa è una parte del testo del libro di Jannik Sinner, oggi in uscita, dal titolo “Giochi di pace. L’anima delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi” (Libreria Editrice Vaticana) di cui 'la Repubblica' ha pubblicato uno stralcio.