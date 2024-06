Berrettini-Musetti orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

STOCCARDA (Germania) - Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti non si fermano e si qualificano per la semifinale del "Boss Open", torneo Atp 250 in scena sui campi in erba di Stoccarda che metterà in scena un derby tutto italiano. Il 28enne romano, numero 95 Atp, in gara con il ranking protetto e vincitore delle edizioni del 2019 e del 2022, ha battuto per 6-4 7-5, in poco meno di un'ora e mezza di partita, l'australiano James Duckworth. Il 22enne carrarino, numero 30 del ranking e 5 del seeding, ha approfittato di un problema fisico del kazako Alexander Bublik, terza testa di serie, che è stato costretto al ritiro sul punteggio di 1-1 (4-6, 6-1). Sull'erba tedesca ci sarà sicuramente un finalista italiano con i due amici che lotteranno per cercare l'accesso all'ultimo atto dove arriverà anche uno tra lo statuinetnse Nakashima e il britannico Draper.