Sinner torna in campo ad Halle: primo torneo da numero 1, chi sfida al debutto

HALLE (GERMANIA) - Terminata la stagione sulla terra rossa con la semifinale al Roland Garros (sconfitto da Carlos Alcaraz, poi vincitore del torneo), Jannik Sinner sarà il grande protagonista, dal 17 al 23 giugno , ad Halle (Germania), antipasto di Wimbledon. Il 22enne di San Candido farà così il proprio debutto stagionale sull'erba prima del grande appuntamento all'All England Club, dove vuole migliorare la semifinale raggiunta lo scorso anno, quando perse contro Novak Djokovic. Per l'altoatesino si tratta del primo torneo da numero uno : da lunedì, infatti, ha superato Nole in vetta alla classifica mondiale diventando il primo tennista italiano a raggiungere questo straordinario risultato.

Sinner ad Halle: esordio e tabellone

Jannik sfiderà l'olandese Tallon Griekspoor (4-0 i precedenti per Sinner) al debutto, con il tabellone che, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe riservargli l'incrocio con il greco Stefanos Tsitsipas nei quarti e il russo Daniil Medvedev (battuto in rimonta nell'ultimo atto all'Australian Open) in semifinale. Gli altri azzurri presenti ad Halle saranno Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini che, impegnato nelle semifinali di Stoccarda, dove sfiderà nel derby italiano Lorenzo Musetti, usufruirà dello "special exempt". Sinner giocherà anche il doppio in coppia con l'amico polacco Hubert Hurkacz. I due debutteranno contro gli americani Lammons/Withrow, numero 3 del seeding. In tabellone anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori: teste di serie numero 1, gli azzurri esordiranno contro Griekspoor e Struff.

