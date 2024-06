Berrettini travolge Musetti, è in finale a Stoccarda: ora sfida Draper

Berrettini show, ora Draper

Il tennista carrarese, numero 30 al mondo e quinto favorito del torneo tedesco, dopo essersi imposto contro Mpetshi Perricard, Koepfer e Bublik, si è arreso a Berrettini con il netto punteggio di 6-4, 6-0. In finale il tennista romano se la vedrà contro il britannico Draper, 40ª forza del ranking e 6ª del seeding, fresco di successo con un doppio 6-3 contro lo statunitense, di origine giapponese, Nakashima.

Le parole di Berrettini

"Vincere così velocemente è meglio per me, spreco meno energie. Non è mai facile sfidare un amico come Lorenzo, ci conosciamo molto bene e all'inizio c'era un po' di tensione, ma poi sono stato bravo a tenere i nervi saldi. Il pubblico è incredibile, mi hanno supportato sin dalla prima volta che ho partecipato qui nel 2019. Sembra che dica sempre le stesse cose, ma sono stati degli anni davvero difficili con i tanti infortuni avuti e le cose che sono successe, quindi non do nulla per scontato. Contro Draper non ho mai giocato, non ci siamo mai neanche allenati insieme, so però che è un grande giocatore su erba e sta servendo davvero bene questa settimana", ha commentato Matteo Berrettini al termine della semifinale vinta contro Lorenzo Musetti.