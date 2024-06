Berrettini-Draper: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

STOCCARDA (GERMANIA) - Sarà il 22enne inglese Jack Draper l'avversario di Matteo Berrettini in finale a Stoccarda. Il tennista romano, che ad aprile ha vinto l'Atp 250 di Marrakech, ha strappato il pass per l'ultimo atto travolgendo in semifinale il carrarese Lorenzo Musetti con un netto 6-4 6-0. Il classe '96, che ha rischiato di uscire al debutto contro il russo Safiullin, ha poi superato in due set il canadese Shapovalov e l'australiano Duckworth. Berrettini sembra essersi ormai messo alle spalle i problemi fisici e sogna la terza affermazione a Stoccarda dopo le vittorie nel 2019 e nel 2022. Torneo dal "sapore americano", invece, per Draper, che dopo aver battuto all'esordio l'austriaco Ofner ha poi fatto fuori tutti avversari a stelle e strisce: Giron e Tiafoe in tre set e Nakashima con un doppio 6-3 in semifinale. Berrettini e Draper non si sono mai trovati uno di fronte all'altro, pertanto la finale di Stoccarda sarà il primo incrocio tra i due.