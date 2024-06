Berrettini si arrende in finale a Stoccarda: Draper rimonta e vince al 3° set

STOCCARDA (Germania) - Matteo Berrettini lotta ma cede al 3° set nella finale del torneo Atp 250 di Stoccarda. Il tennista romano è stato sconfitto in rimonta da Jack Draper (numero 40 al mondo) con il punteggio di 3-6 , 7-6(5) , 6-4 dopo due ore di partita in quello che è il primo successo a livello Atp per il britannico. Berrettini che ha giocato una buona partita, qualche piccolo rammarico nel tie-break del 2° set quando ha avuto un mini-break di vantaggio ma, complessivamente, Draper ha giocato una partita coraggiosa annullando con personalità (molto serve-and-volley nei momenti chiave) tutte le palle break nel 3° set e trovando maggior continuità con la risposta contro il servizio del romano. Sfuma il 3° successo sull'erba tedesca ma Matteo può considerarsi soddisfatto, una finale dopo quasi 2 mesi di inattività con fiducia e gioco rinvigoriti dalla sua superficie preferita.

"Congratulazioni a Jack, settimana fantastica e match fantastico. Questo mi farà male per un po', però ho perso partite come questa e ho vinto partite come questa. Sono sicuro che vincerai altri trofei. Ma sono un po' triste". Lo ha detto Berrettini dopo la sconfitta in finale nel torneo Atp 250 di Stoccarda contro Draper. "Solo noi sappiamo quello che abbiamo passato, tanti su e giù - ha aggiunto rivolgendosi al suo team -. Voi mi date forza quando mi sembra di non averne più. Mi dispiace non esser riuscito a vincere ma grazie per il sostegno e grazie anche al pubblico, ogni anno sento sempre più supporto. Sono così contento di venire qui, di giocare e fare del mio meglio contro tutto e contro tutti", ha concluso il tennista azzurro.

Terzo Set: Draper 6-4

Al 5° gioco primo momento chiave: sul 40-30 Draper si trova a fonteggiare una palla break ma l'annulla con il suo serve and volley e poi tiene il servizio sul 3-3. Anche Matteo si trova a fronteggiare una palla break sul 30-40 con la seconda di servizio: Draper gioca aggressivo e si porta a casa il game ed il break! Il britannico a 0 tiene il servizio e consolida il vantaggio. Matteo rimane in vita ma al 10° gioco Draper manda i titoli di coda.

Secondo Set: Draper 7-6(5)

Seconda frazione equilibrata, Berrettini si salva ai vantaggi al 2° gioco ed il puteggio è di 2-2. Momento chiave arriva al 10° gioco sul 5-4 Draper e Set-Point sul 30-40: Berrettini salva tutto con la prima, Draper rimane pericolo ma Matteo non trema e fa 5-5. Da possibiel Set-Point a due palle break (15-40) al game successivo per il britannico: Berrettini forza la risposta sulla seconda ma finisce in corridoio (30-40) e poi Draper con l'ace porta il game ai vantaggi dove si assicura il tie-break dove lo raggiunge anche l'italiano.

Tie-Break dove Draper regala un mini-break a Matteo ma se lo riprende subito con una grande risposta (3-3). Si rimane on-serve ma sul 5-5 Draper piazza la risposta vincente per portarsi 6-5 e servizio: il britannico chiude con il serve and volley per il 7-6!

Primo Set: Berrettini 6-3 (31')

Matteo inizia al servizio la partita e al 4° gioco Draper vive un turno di servizio complicato condito da due doppi falli, Matteo ringrazia con il break per poi confermarlo per portarsi sul 4-1! Matteo non concede palle break, si porta 5-2 dopo aver vinto il game ai vantaggi e al 9° gioco non trema sotto 0-15, piazza 4 prime vincenti per chiudere il set 6-3 dopo 31'.

Berrettini-Draper: diretta tv e streaming

La finale dell'Atp 250 di Stoccarda tra Berrettini e Draper, in programma domenica 16 giugno non prima delle ore 13, sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito