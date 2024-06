Sinner, il retroscena su Federer ad Halle nel 2019 e quel consiglio di Roger…

HALLE (Germania) - Jannik Sinner si prepara al debutto sull'erba in vista di Wimbledon dove dovrà difendere la semifinale dell'anno scorso. Halle sarà l'unico torneo di preparazione sull'erba e quindi con doppia importanza come lo stesso Jannik ha evidenziato nell'intervista rilasciata al sito dell'Atp: "Sarebbe molto speciale essere il primo italiano a vincere qui, perché non ci sono molti tornei su erba durante l'anno. Gioco solo qui e a Wimbledon, quindi ho solo due possibilità [quest'anno]. Ma in generale, è fantastico tornare sull'erba - aggiunge - È diverso. Il primo giorno devi fare i movimenti sulla superficie ed è difficile, soprattutto quando giochi i primi turni contro giocatori che hanno già giocato sull'erba. Loro hanno un po' di feeling, ma qui hanno creduto in me, mi hanno dato una wild card nelle qualificazioni in passato. Sono quindi felice di tornare qui e spero di poter mostrare subito un buon tennis".

Sinner sul debutto

Il primo avversario di Sinner sarà Tallon Griekspoor che vanta già il rodaggio su erba avendo giocato la semifinale ad Hertogenbosch, l'altoatesino è 2-0 negli scontri diretti con l'olandese ma si prepara ad una dura battaglia: "Sarà molto difficile. In generale gioca bene sull'erba. Fa molto serve and volley. Fa molto, molto bene le volée. Sarà una partita molto difficile, ma non vedo l'ora di giocare sull'erba - aggiunge - Sarà un buon test per me, per la mia prima partita sull'erba, per vedere qual è il mio livello. Darò tutto e non vedo l'ora di vedere il pubblico qui. L'atmosfera è buona e cercherò semplicemente di godermela".