De Minaur batte Korda, alza il trofeo a 's-Hertogenbosch e diventa n° 7 al mondo

'S-HERTOGENBOSCH (Paesi Bassi) - Alex De Minaur si aggiudica il torneo Atp 250 di ‘s-Hertogenbosch e sale al 7° posto nel raniking Atp. Il tennista australiano ha sconfitto in finale lo statunitense Sebastian Korda con il punteggio di 6-2, 6-4 dopo un'ora e 34 minuti in un match dove De Minaur a tratti è stato ingiocabile. L'equilibrio resiste fino al 6° gioco quando De Minaur trova il break e domina la frazione 6-2 in 29', nella seconda Korda sta in partita tanto da recuperare per due volte il break di svantaggio andando a servire sotto 5-4 ma l'australiano ne ha di più, strappa per la terza volta il servizio all'avversario e si aggiudica il 2° torneo in stagione dopo il 500 di Acapulco (il 9° in carriera).