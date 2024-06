Sinner-Griekspoor: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

HALLE (Germania) - Pronto ad iniziare la stagione sull'erba Jannik Sinner che farà il suo esordio nell'Atp 500 di Halle contro Tallon Girekspoor. Dopo il recupero dall'infortunio all'anca, la scalata al vertice del ranking e il ko nella semifinale del Roland Garros contro l'amico Carlos Alcaraz, il nuovo numero uno del mondo si prepara sull'erba tedesca con obiettivo Wimbledon all'orizzonte. Per l'altoatesino, festeggiato in settimana nella sua terra per il raggiungimento della prima posizione del ranking, sfida contro il tennista olandese numero 23 del circuito Atp ad alzare il sipartio sul 31° Terra Wortmann Open.

Sinner-Griekspoor, quando e dove vedere il match

Jannik Sinner, numero 1 del tabellone ad Halle, sfiderà Tallon Grieskpoor per un posto negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Halle nella giornata di martedì 18 giugno: il match dell'azzurro contro l'olandese sarà il secondo che andrà in scena sulla OWL Arena di Halle (il primo incontro si giocherà a partire dalle ore 12 quindi il 22enne di Sesto Pusteria dovrebbe scendere in campo verso le 14). Il match che sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Tennis e in streaming sulle piattaforme NowTv e SkyGo.

Sinner-Griekspoor, i precedenti

Sinner e Griekspoor si sono affrontati quattro volte fino ad ora. Il parziale è a senso unico in favore dell'azzurro che è in vantaggio 4-0.

Sinner e gli italiani ad Halle

Se dovesse avanzare nel torneo, Sinner potrebbe incrociare Stefanos Tsitsipas nei quarti e Daniil Medvedev in semifinale. Agli ottavi affronterebbe uno tra Safiullin e Marozsan, mentre nei quarti potrebbe ritrovarsi sul suo cammino anche l'azzurro Darderi. In caso di eventuale finale giocherebbe contro uno tra Zverev, Rublev, Hurkacz e Berrettini. Questo il primo turno degli azzurri:

Sinner (Ita) vs Griekspoor (Ned)

Sonego (Ita) vs Kecmanovic (Srb)

Darderi (Ita) vs Struff (Ger)

Cobolli (Ita) vs Hurkacz (Pol)

Berrettini (Ita) vs Q