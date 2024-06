Berrettini ci va vicino, poi la benzina finisce: ora Halle con Sinner

L’aria è da scugnizzo, il volto affilato, gli occhi furbi, la mascella volitiva e un ciuffo di capelli in libera uscita. Jack Draper nasce erbivoro, gli è bastata una settimana per darcene conto. E l’erba lo accoglie con la voluttuosa avidità che si ha verso i nuovi che un giorno potrebbero alzare le insegne dei campioni. Sono in pochi a farcela, ma lui è sulla buona strada. Anche perché sull’erba c’è nato, ci giocava già all’età di tre anni, e gli antichi insegnamenti li ha mandarti giù a memoria, dalla naturalezza dei passi piccoli e veloci, alle angolazioni dei colpi avviati con un movimento dell’anca che un po’ ricorda la piega dei campioni della Moto GP in curva. È di Sutton, borgo nella regione della Grande Londra, 22 minuti in treno per raggiungere Wimbledon al prezzo di tre sterline. Un percorso che ha riempito gli anni della sua gioventù. Stoccarda ha cambiato la storia di Berrettini e ora strizza l’occhio a Jack. Primo titolo nell’Atp Tour, alla terza finale giocata. Ottavo tennista a battere Matteo sulla superficie del cuore (dopo Djokovic, Alcaraz, Federer e Simon a Wimbledon, Sonego a Stoccarda, Goffin e Seppi ad Halle), ma appena il secondo in una finale (dopo il Djoker). E da oggi, con il numero 31 del best ranking, primo inglese in classifica , davanti a Cameron Norrie sprofondato al numero 39. «Temevo molto questo match», ammette Draper, «perché so bene quanto Matteo sia forte su questi campi, e credo lo si sia visto anche in questa finale».

Di fatto, Matteo avrebbe potuto portarlo a casa, il trofeo, pur senza dominare un avversario dotato di colpi naturali, ma dall’alto del suo tennis da erba nato in condizioni opposte a quelle di Jack. A Roma Nord il “grass tennis” non è davvero lo sport più praticato. Gli sono mancati due punti. Matteo ha condotto il match quasi fino allo scadere del tie break del secondo set, e ha avuto occasioni importanti dopo aver facilmente archiviato la prima frazione su un passaggio a vuoto dell’inglese al servizio. Era un Berrettini lietamente aggressivo, ma con scadenza a tempo, determinata dalle condizioni di un fisico che non può essere ancora al massimo della forma. Matteo nella seconda frazione ha concesso due palle break (in realtà due set point) sul 5-4, ribaltandole a suon di ace e servizi vincenti, poi sul servizio di Draper, nell’undicesimo game, è schizzato avanti 15-40, firmando il colpo più bello del match, un rovescio slice lungo linea che ha lasciato basito lo scugnizzo inglese. Non è bastato, per via dei poderosi servizi di Draper ribaditi in punti preziosi da generose discese a rete. E nel tie break, Matteo ha condotto con un mini-break di vantaggio fino al 5-4. Ma era già sulle forze, lo si percepiva dal linguaggio del corpo, spalle curve e sguardo preoccupato. Draper ha sventato il pericolo con intraprendenza, e con le armi utilizzate per annullare le due precedenti palle break. E nel terzo ha atteso che Matteo finisse il carburante per passare in testa, con un break nel settimo game confezionato con un cross di pregiata fattura.

Berrettini e Sinner, ci si rivede ad Halle

«Non è una sconfitta facile da mandare giù, ammetto di esserci rimasto un po’ male», dice Berretto. «Ma i conti alla fine della settimana tornano tutti. Sono venuto per rilanciarmi, ho vinto dei match importanti, proseguo convinto di essere sulla strada giusta. Jack è un tennista che sull’erba ci sa fare, sa tessere le sue trame e ha colpi che fanno male. Veniamo entrambi da lunghi infortuni, io sono in ripresa, lui mi sembra ormai già lanciato». Matteo sale al 65° posto del ranking, in cinque tornei ha recuperato poco meno di cento posizioni (era 154). La nuova classifica è migliore di quella (78) che fin qui gli ha permesso di iscriversi ai tornei con il ranking protetto. Se non ci saranno intoppi, Matteo può guadagnare qualche altra posizione ad Halle, che comincia oggi. È stato sorteggiato contro il qualificato statunitense Michelsen, ma subito dopo avrà Rublev, testa di serie numero 4, e nei quarti Hurkacz.

Ad Halle riparte anche la stagione di Sinner, che per la prima volta in via ufficiale vestirà i panni del numero uno. Non ha un avvio facile, contro Griekspoor (buon semifinalista in settimana a s’Hertogenbosch), l’olandese che nelle ultime due stagioni ha già incontrato (e battuto) quattro volte, ma che nell’ultima di queste, a Miami, in terzo turno, lo ha tenuto in ostaggio per due set (57 75 61 il punteggio). Matteo punta Wimbledon, nella speranza di non capitare subito contro i più forti. L’anno scorso, quasi un miracolo, giunse in ottavi, strapazzando Zverev e sfilando il primo set ad Alcaraz. Attende fiducioso anche la sua quinta vittoria sull’erba, che dal 2000 hanno raggiunto appena in cinque: Federer 19 trofei, Djokovic, Hewitt e Murray 8, Roddick 5. Berrettini è lì, a un passo.