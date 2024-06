Tsitsipas, scoppia la polemica: “Vado via, la sua priorità non è il tennis”

Le motivazioni

Al portale SDNA Fiotakis ha spiegato il motivo dietro l'addio al tennista: "I risultati e gli obiettivi che mi ero prefissato da allenatore non sono arrivati. Sono comunque soddisfatto del nostro lavoro, perché abbiamo permesso a Stefanos di rimettersi in piedi, di essere un atleta sano e competitivo ad alto livello dopo l’infortunio di cui ha sofferto l’anno scorso. Ci sono alcune cose che sono tuttavia fuori dal mio controllo: il clima nel team non è quello giusto. Spero che ad un certo punto capisca che quello che gli dico è corretto e che può salire sul primo gradino del podio - aggiunge - Abbiamo priorità differenti. Non sono soddisfatto dell’etica del lavoro di Stefanos. Non credo che il suo obiettivo principale sia giocare a tennis, salire sul gradino più alto della classifica e vincere gli Slam. Non posso viaggiare sette mesi di fila se gli obiettivi non sono ambiziosi. Ho molto lavoro a casa e preferisco condividere le mie energie con altre persone nella mia vita quotidiana, cercando di renderle più in forma e di far loro ottenere ciò che desiderano, senza stress”.