Halle, Sonego batte Kecmanovic in due set e passa agli ottavi

Lorenzo Sonego conquista la qualificazione per gli ottavi di finale dell’Atp di Halle. Al debutto stagionale sull'erba, il tennista azzurro, numero 57 della classifica mondiale, ha vinto in due set ai sedicesimi contro Miomir Kecmanovic, numero 54 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 7-6 in un'ora e 59 minuti di gioco.