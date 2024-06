Bronzetti e Cocciaretto agli ottavi a Birmingham: chi sfidano al prossimo turno

Bella vittoria per Elisabetta Cocciaretto al primo turno del "Rothesay International" (WTA 250 - 267.802 dollari di montepremi) che si sta disputando sull'erba di Birmingham, in Gran Bretagna. La ventitrenne di Fermo, n° 44 WTA, si è imposta all'esordio sulla lettone Jelena Ostapenko, n° 13 del ranking e prima favorita del seeding, nonchè campionessa in carica, sconfitta in due set con il punteggio di 6-3, 6-3. L'azzurra troverà al secondo turno la statunitense Sloane Stephens, n° 48 WTA, che ha liquidato sempre con un doppio 6-3 sulla cinese Yuan Yue.