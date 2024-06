Sinner fa paura: va sotto con Griekspoor, poi risorge da numero uno vero

Il secondo set riparte con Sinner al servizio il quale, dopo un errore iniziale, si porta sull'1-0, raggiunto tuttavia immediatamente dall'avversario nel suo turno di battuta. L'altoatesino fa il ritmo, siglando il 2-1, ma Griekspoor tiene botta e resta aggrappato nel punteggio al numero uno al mondo. L'equilibrio si spezza nel corso del sesto gioco: dopo il 3-2, infatti, Jannik conquista il break ai vantaggi e mette una serie ipoteca sul set, al netto del velocissimo 5-2 firmato - al servizio - nel game successivo. Il computo dei set torna in parità, con Griekspoor che accorcia sul 5-3 e Sinner che chiude la pratica nel suo turno in battuta.

Sinner ko al tie-break nel 1° set

È iniziato il match tra Sinner e Griekspoor: inizia l'olandese al servizio, che conquista rapidamente il game. Approccio morbido dell'azzurro che rischia di farsi breakkare, ma torna in parità ai vantaggi. Epilogo analogo, ma a parti invertiti, nel corso del terzo gioco: Griekspoor si porta sul 2-1. Sinner domina il suo turno in battuta, così come l'avversario - avanti 3-2 - nel successivo: l'olandese, tuttavia, accusa un problema al quadricipite sinistro e chiama il medical time-out. Al termine dei 3' di trattamento si torna in campo e l'altoatesino firma rapidamente il 3-3. Il match prosegue in equilibrio anche nei due successivi game, con Sinner che prima si arrende al deuce dopo aver regalato al pubblico due risposte da applausi, quindi porta a casa il primo gioco a zero della partita: 4-4. L'olandese torna avanti, ma viene raggiunto immediatamente da Jannik, impeccabile in battuta. Nonostante la pressione del punteggio, dopo il 6-5 di Griekspoor, Sinner mantiene la calma, difende il servizio, ma perde il set al tie-break, sconfitto 10-8.

Sinner-Griekspoor, i precedenti

Sinner e Griekspoor si sono affrontati quattro volte fino ad ora. Il parziale è a senso unico in favore dell'azzurro che è in vantaggio 4-0.

Sinner e gli italiani ad Halle

Se dovesse avanzare nel torneo, Sinner potrebbe incrociare Stefanos Tsitsipas nei quarti e Daniil Medvedev in semifinale. Agli ottavi affronterebbe uno tra Safiullin e Marozsan, mentre nei quarti potrebbe ritrovarsi sul suo cammino anche l'azzurro Darderi. In caso di eventuale finale giocherebbe contro uno tra Zverev, Rublev, Hurkacz e Berrettini. Questo il primo turno degli azzurri:

Sinner (Ita) vs Griekspoor (Ned)

Sonego (Ita) vs Kecmanovic (Srb)

Darderi (Ita) vs Struff (Ger)

Cobolli (Ita) vs Hurkacz (Pol)

Berrettini (Ita) vs Michelsen (Usa)