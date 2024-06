Sinner, esordio da numero uno: Halle e i consigli di Federer

Per la prima uscita ufficiale di Jannik Sinner da numero 1 del mondo ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Palcoscenico il campo Centrale della OWL Arena di Halle , dove il suo idolo Roger Federer ha saputo trionfare la bellezza di dieci volte, l’ultima in ordine di tempo nel 2019 quando il ragazzo di Sesto Pusteria, allora 17enne, disputò le qualificazioni ed ebbe comunque il privilegio di allenarsi con il fuoriclasse di Basilea. Lo ha ricordato lui stesso, rivelando un consiglio del più grande : «Ricordo che Luthi, coach di Federer, mi fermò sulle scale dell’hotel e mi chiese se potevo scaldare Roger prima della partita. Ho risposto “certo!”. E’ stato speciale. Mi manca non averlo affrontato in partita, ma ricordo le sessioni di allenamento e un consiglio: “Cerca di divertirti e continua a lavorare duro”. Lo tengo a mente».

Sinner da favorito in Germania

Due settimane dopo il ritiro di Novak Djokovic dal Roland Garros che ufficializzò il sorpasso in vetta alla classifica e 7 giorni dopo il bagno di folla, con emozionante amarcord nella sua città natale, il fenomeno azzurro inizia il suo swing su erba, con vista su Wimbledon (al via il 1° luglio), il vero grande obiettivo a breve termine (seguito poi dalle Olimpiadi, di nuovo sulla terra rossa parigina) dove con ogni probabilità rinnovare la sfida a Carlos Alcaraz. Se la Volpe guida il tabellone tedesco, il pupillo di Juan Carlos Ferrero ricopre il ruolo di favorito al Queen’s (lo spagnolo è pure campione in carica e deve vedersela con l’argentino Cerundolo), l’altro 500 in calendario nell’avvicinamento ai Championships.

La sfida a Griekspoor

Nel pomeriggio (secondo match dalle 12, dopo Rublev-Giron, diretta tv Sky Sport) l’altoatesino, 29° n. 1 del mondo da quando nel 1973 è nato il ranking computerizzato, debutta sull'erba tedesca affrontando l’olandese Tallon Griekspoor (n. 27 Atp), reduce dalla semifinale al torneo di casa di 's-Hertogenbosch. Subito un esame probante per Sinner che non ha ancora messo in bacheca trofei sul verde. «Sono contento di tornare a giocare sull'erba. È una superficie in cui hai poco tempo per adattarti - le parole di Jannik, accolto in Germania con una bella torta celebrativa per l’ascesa sul trono -. L'obiettivo è Wimbledon, ad Halle spero di giocare più partite possibili. Il tabellone è molto difficile, già dall'esordio con Griekspoor: Tallon serve bene, staremo a vedere. In ogni caso non vedo l'ora, sarà un buon test per me». Il bilancio dei precedenti parla 4-0 in favore del giocatore allenato da Simone Vagnozzi e Darren Cahill. E gli ultimi due risalgono a pochi mesi fa, a Rotterdam e Miami.

Le dichiarazioni di Sinner

Ora che è salito in vetta il 22enne azzurro sa bene che il difficile arriva adesso. «Ho ancora molto da imparare, anche se sono il n. 1 del mondo. Esserlo diventato significa molto per me: una cosa è vincere un torneo, un'altra è essere n. 1 al mondo. Sono felice, ho lavorato tanto e fatto molti sacrifici per essere qui. È stato bello condividere questo momento con tutti gli italiani. Adesso per me inizia qualcosa di nuovo ed eccitante, perché restare al vertice è diverso dall’arrivarci. Devo continuare a lavorare duro, soprattutto dal punto di vista fisico». L’impresa storica per tutto lo sport italiano non cambia comunque l’azzurro. «È solo un risultato. Io, la mia famiglia, le persone che mi vogliono bene e i miei amici siamo sempre gli stessi. Adoro passare il tempo con loro facendo qualcosa di diverso, come andare sui kart, giocare a carte o altro ed è lì che mi sento molto bene», ribadisce Jannik, che da leader nella Race, ha ipotecato la qualificazione per le Finals di Torino.