Musetti-Arnaldi show al Queen’s: De Minaur-Humbert ko, chi sfidano agli ottavi

LONDRA (Inghilterra) - Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi brillano all'esordio sui campi in erba del Queen's Club di Londra e avanzano nel tabellone dell'Atp 500 inglese. Due vittorie al terzo set per i due azzurri che proseguono il loro cammino eliminando rispettivamente Alex De Minaur e Ugo Humbert, numero 7 e 16 del ranking. Due successi di prestigio arrivati entrambi al termine del terzo e decisivo set e in rimonta da parte di Musetti e Arnaldi che dopo aver concesso il primo set agli avversari sono riusciti a trovare le energie per ribaltare il risultato e strappare il pass per gli ottavi.