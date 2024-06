"È irreale, uno dei colpi dell'anno!": il punto di Sinner fa il giro del mondo

HALLE (Germania) - "Prima partita da numero uno al mondo? Adoro giocare a tennis. Questo è tutto. È sicuramente un gran numero, ma nella mia testa so che posso ancora migliorare. Non vedevo l'ora di tornare in un posto così speciale. Questo torneo ha creduto in me. Mi hanno dato un jolly 5 anni fa. Questa è un'occasione speciale per me. Sono semplicemente felice di scendere in campo sentendomi in salute. Ho avuto problemi all'anca, quindi per me è più importante poter giocare senza dolore. È andata bene oggi". Sono le parole di Jannik Sinner al termine dello strepitoso successo ottenuto in rimonta contro Griekspoor.