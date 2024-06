Berrettini, la pioggia rimanda il debutto ad Halle: ecco quando gioca

HALLE (Germania) - Slitta a giovedì il debutto di Matteo Berrettini nel torneo Atp 500 di Halle. Il tennista italiano sarebeb dovuto scendere in campo oggi nel pomeriggio contro lo statunitense Alex Michelsen (numero 61 al mondo) nel 1° turno causa pioggia tutto il programma del Campo 1 è stato cancellato regalando un giovedì a tinte azzurre.

Halle, il programma del giovedì

Luciano Darderi aprirà il programma di giovedì (ore 12) affrontando il tedesco Jan Struff sul campo centrale (Owl Arena), in contemporanea sarà la volta anche di Berrettini-Michelsen sul Campo 1 metre Lorenzo Sonego chiuderà il programma del campo centrale affrontando il beniamino di casa nonché testa di serie numero 2 Alexander Zverev. In campo anche Jannik Sinner, dopo il debutto vincente nel singolare il numero 1 al mondo farà il suo debutto anche nel torneo di doppio: in coppia con Hubert Hurkacz affronterà il duo americano Lammons-Withrow, il tutto dopo il match di Berrettini.