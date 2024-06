Arnaldi saluta l'Atp Queen's, Hijikata vince e avanza ai quarti

LONDRA (Inghilterra) - Matteo Arnaldi si è arreso al secondo turno sui prati del Queen's. L'azzurro, numero 35 del mondo, ha ceduto agli ottavi di finale del "Cinch Championships", classico appuntamento sull'erba londinese, votato come Atp 500 dell'anno nel 2015, 2016, 2018, 2022 e 2023, contro il qualificato australiano Rinky Hijikata, 98 del ranking internazionale. Il tennista ligure ha perso a seguito di tie break, quindi per 7-6 7-6, cedendo il primo per 7-0 e il secondo per 9-7: nel corso di quest'ultimo tie break Arnaldi ha fallito un set point, dopo aver annullato 5 match-ball all'avversario (due sul 5-4 e tre sempre nel tie break). Alla fine l'australiano ha chiuso la pratica al sesto punto-incontro in suo favore.